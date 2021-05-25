Гион покинул пост главного тренера «Реймса»
20:59
Главный тренер «Реймса» Давид Гион покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба 25 мая.
В своем заявлении «Реймс» поблагодарил специалиста за работу. 53-летний специалист был главным тренером команды 2017 года, при этом в 2016 году его назначили исполняющим обязанности главного тренера.
До этого он также работал с резервной и юношеской командами клуба. Тренер работал в «Реймсе» на разных должностях с 2012 года.
В завершившемся сезоне «Реймс» занял 14-е место в чемпионате Франции.
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