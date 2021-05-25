Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Гион покинул пост главного тренера «Реймса»

20:59
Давид Гион. Фото ФК "Реймс".
Давид Гион. Фото ФК &quot;Реймс&quot;.
Теги:

Главный тренер «Реймса» Давид Гион покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба 25 мая.

В своем заявлении «Реймс» поблагодарил специалиста за работу. 53-летний специалист был главным тренером команды 2017 года, при этом в 2016 году его назначили исполняющим обязанности главного тренера.

До этого он также работал с резервной и юношеской командами клуба. Тренер работал в «Реймсе» на разных должностях с 2012 года.

В завершившемся сезоне «Реймс» занял 14-е место в чемпионате Франции.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Турнирные таблицы чемпионата мира-2021 — группы России и Канады на 24 мая
Хоккеист не выходит на связь с клубом КХЛ. Он решил втихую вернуться в Америку, где его никто не ждет
В Госдуме не исключают возможность бойкота остатка хоккейного ЧМ из-за скандала с флагами

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд