Гион покинул пост главного тренера «Реймса»

Главный тренер «Реймса» Давид Гион покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба 25 мая.

В своем заявлении «Реймс» поблагодарил специалиста за работу. 53-летний специалист был главным тренером команды 2017 года, при этом в 2016 году его назначили исполняющим обязанности главного тренера.

До этого он также работал с резервной и юношеской командами клуба. Тренер работал в «Реймсе» на разных должностях с 2012 года.

В завершившемся сезоне «Реймс» занял 14-е место в чемпионате Франции.