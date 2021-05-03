Руди Гарсия считает, что игроки соперника спровоцировали драку после матча «Монако» — «Лион»
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал потасовку футболистов в конце матча 35-го тура чемпионата Франции против «Монако» (3:2).
«Я не буду ничего говорить о судействе, единственное, что хочу подчеркнуть, какой интерес для игроков «Лиона» получать красные карточки, когда они выигрывают, и осталось три тура до конца сезона? Это значит, что провокация исходила от игроков «Монако», это ненормально. И вы заметите, что провоцировали не титулованные игроки, а молодые. Нужно быть морально сильными, особенно с новичками», — приводит слова Гарсии L'Equipe.
После финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку на поле. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал красные карточки Маттиа де Шильо и Марселу из «Лиона», а также Пьетро Пеллегри и Виллем Жеббель из «Монако».
За три тура до финиша монегаски с 71 очком занимают 3-е место в турнирной таблице. «Лион» с 70 очками идет следом.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю