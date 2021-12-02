Ковач о победе над «Анже»: «Лучший матч «Монако» в чемпионате Франции в этом сезоне»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Анже» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

«Я в первую очередь хотел бы поздравить футболистов, потому что мы доминировали на протяжении почти всей игры и делали это даже тогда, когда мяч был у соперника, это то, что мне нравится. Мы оказали существенное давление на оборону хозяев поля, и я хотел бы, чтобы моя команда показывала именно такой футбол. Я могу сказать, что это наш лучший матч в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Мы должны сохранить этот уровень игры и уже переключаться на игру с «Мецом», но сегодня я очень рад», — приводит официальный сайт монегасков слова Ковача.

«Монако» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 23 очками в 16 матчах.