Ковач о победе над «Анже»: «Лучший матч «Монако» в чемпионате Франции в этом сезоне»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Анже» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Франции.
«Я в первую очередь хотел бы поздравить футболистов, потому что мы доминировали на протяжении почти всей игры и делали это даже тогда, когда мяч был у соперника, это то, что мне нравится. Мы оказали существенное давление на оборону хозяев поля, и я хотел бы, чтобы моя команда показывала именно такой футбол. Я могу сказать, что это наш лучший матч в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Мы должны сохранить этот уровень игры и уже переключаться на игру с «Мецом», но сегодня я очень рад», — приводит официальный сайт монегасков слова Ковача.
«Монако» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 23 очками в 16 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/ru/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%87-%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%87-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8/
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