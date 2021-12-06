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Ковач — о победе «Монако» над «Метцем»: «Головин и Бен Йеддер были хороши»

Главный тренер «Монако» Ковач похвалил Головина за игру с «Метцем»
09:49
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Метцем» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

«Это был хороший матч, и я очень рад победе, — приводит слова Ковача AFP. — «Монако» доминировала в этой встрече, соперник не нанес ударов по воротам. Для нас это была хорошая неделя. Игроки, сыгравшие с «Анже», провели лучшую игру сезона и заслужили сыграть в следующем матче. Но Головин и Бен Йеддер были хороши».

Головин вышел на замену на 59-й минуте вместо полузащитника Софьяна Диопа и отметился результативной передачей. На 87-й минуте россиянин пяткой дал пас на Бен Йеддера, который отправил мяч в сетку ворот.

После 17 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Метц» с 12 очками располагается на 19-й позиции.

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Карен Саркисян все материалы автора

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