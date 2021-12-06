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Мбаппе — о карьере: «Я парижанин, но хотел бы открыть для себя что-то еще»

Мбаппе высказался о своей карьере
09:40
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что разочарован тем, что не смог перейти в другой клуб в летнее трансферное окно.

«Расстроен, что летом не ушел в другой клуб. Это сложно, тем не менее я всегда хотел играть за отличный клуб. Я парижанин, чувствую себя прекрасно здесь, но хотел бы открыть для себя что-то еще», — цитирует Мбаппе Marca.

Сообщалось, что футболист хочет продолжить карьеру в «Реале».

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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