Мбаппе — о карьере: «Я парижанин, но хотел бы открыть для себя что-то еще»
Мбаппе высказался о своей карьере
09:40
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что разочарован тем, что не смог перейти в другой клуб в летнее трансферное окно.
«Расстроен, что летом не ушел в другой клуб. Это сложно, тем не менее я всегда хотел играть за отличный клуб. Я парижанин, чувствую себя прекрасно здесь, но хотел бы открыть для себя что-то еще», — цитирует Мбаппе Marca.
Сообщалось, что футболист хочет продолжить карьеру в «Реале».
В текущем сезоне 22-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.
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