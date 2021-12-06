Головин: «Был уверен, что Йеддер ждет паса пяткой, а дальше он здорово разобрался сам»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о своей игре в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (4:0).

Российский футболист вышел на замену на 59-й минуте вместо полузащитника Софьяна Диопа и отметился результативной передачей.

— Конечно, входить в такую игру не сложно. Мы имели большое преимущество и по игре, и по счету, многое получалось. Нужно было довести матч до победы и постараться забить еще, что и удалось сделать.

— Как оцените голевую атаку с вашим участием?

— Бен Йеддер умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждет этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам.

— С чем связано то, что часто отдаете или забиваете, выходя на замену?

— Не сказал бы, что есть такая закономерность. Стараюсь совершать результативные действия всегда. Любой футболист хочет играть с первых минут, но у нас много матчей, есть определенная ротация, — передает слова Головина пресс-служба клуба.