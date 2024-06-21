Команды Сафонова и Кузяева сыграют в первом туре лиги 1 в новом сезоне

Французская лига 1 в соцсетях опубликовала календарь на сезон-2024/25.

В первом туре нового чемпионата «Гавр» на своем поле примет «ПСЖ». За «Гавр» с лета прошлого года выступает российский полузащитник Далер Кузяев. В июне этого года контракт с «ПСЖ» подписал голкипер Матвей Сафонов.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Серебро чемпионата Франции завоевал «Монако». Третье место занял «Брест».