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Сегодня, 02:55

Колодзейчак подписал контракт с «Пари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тимоте Колодзейчак.
Фото ФК «Пари»

Двукратный победитель Лиги Европы с «Севильей» Тимоте Колодзейчак вернулся во Францию. 31-летний француз подписал контракт с «Пари», рассчитанный до 2025 года.

«Очень горд вернуться во Францию, чтобы иметь возможность играть за «Пари». Это клуб с большими амбициями, который хочет попасть в лигу 1, и мы сделаем для этого все. Я очень рад, что подписал сегодня контракт», — приводит пресс-служба клуба слова Колодзейчака.

1 июля Тимоте стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия договора с «Шальке». Ранее французский защитник выступал также за «Сент-Этьен», «Тигрес», менхенгладбахскую «Боруссию», «Ниццу», «Лион» и «Ланс».

Тимоте Колодзейчак
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
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17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
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Лион – Гавр
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