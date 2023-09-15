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Доменек не вызывал Фрея в сборную Франции из-за того, что тот играл в Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной Франции Себастьян Фрей рассказал, почему его перестали вызывать в национальную команду, когда ее тренировал Раймон Доменек.

«Раймон Доменек сказал мне, что не будет вызывать меня, потому что я играл в Италии, а он ненавидел итальянцев. Мы с Далматом были из «Интера» и не играли больше в национальной команде», — цитирует TvpPay Фрея.

Фрей впервые был вызыван в сборную в июне 2007 года. На поле в составе национальной команды он вышел впервые против команды Украины в квалфикации Евро-2008 (2:2). Также затем он сыграл один тайм против Эквадора.

Себастьян Фрей
Футбол
Сборная Франции по футболу
Раймон Доменек
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
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Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

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Метц

 2 1 0
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