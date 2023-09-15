Неймар подписан на брата Мбаппе в соцсетях

В четверг, 14 сентября, стало известно, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отписался от бывшего одноклубника Неймара в социальных сетях. В свою очередь бразилец, перешедший в «Аль-Хиляль», отписался от француза. Однако он остался подписан на младшего брата Мбаппе Этана, который также выступает за парижскую команду.

Кильян Мбаппе и Неймар вместе играли за парижан с 2017 года. Перед уходом из парижского клуба 31-летний бразилец лайкал посты с критикой француза.

Также сообщалось, что Мбаппе выразил готовность остаться в «ПСЖ» именно после ухода Неймара.