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Неймар подписан на брата Мбаппе в соцсетях

Евгений Козинов
Корреспондент
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Этан и Кильян Мбаппе.
Фото AFP

В четверг, 14 сентября, стало известно, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отписался от бывшего одноклубника Неймара в социальных сетях. В свою очередь бразилец, перешедший в «Аль-Хиляль», отписался от француза. Однако он остался подписан на младшего брата Мбаппе Этана, который также выступает за парижскую команду.

Кильян Мбаппе и Неймар вместе играли за парижан с 2017 года. Перед уходом из парижского клуба 31-летний бразилец лайкал посты с критикой француза.

Также сообщалось, что Мбаппе выразил готовность остаться в «ПСЖ» именно после ухода Неймара.

Неймар (слева) и&nbsp;Килиан Мбаппе. Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в соцсетях
Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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30 тур
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33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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