Коло-Муани рассказал, что думает о тренере «ПСЖ»
Новичок «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани рассказал, что думает о тренере парижан Луисе Энрике.
«Мне нравится, как тренер работает с этой новой командой и проектом, который меня очень привлекает. Теперь пора приниматься за работу», — цитирует Коло-Муани RMC Sport.
Коло-Муани в 2022 году перешел из «Нанта» в «Айнтрахт». С тех пор он сыграл в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 17 голевых передач. Также он стал игроком сборной Франции, за которую дебютировал 22 сентября 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|ПСЖ
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
4
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
8
|Ницца
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
10
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
11
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.09
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ланс – Метц
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лион – Гавр
|- : -
|17.09
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|00:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|17.09
|00:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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