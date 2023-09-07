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Сегодня, 07:11

Гризманн считает Мбаппе великим игроком

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн оценил начало сезона форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он очень хорошо начал сезон. Я начинаю его узнавать и наоборот. Кильян — великий игрок, очень великая французская личность. Этим летом он был в смятении, но ответил в Тулузе. Хорошо для нас, хорошо для «ПСЖ». От нас зависит, чтобы ему было хорошо с нами и он был легким и открытым», — цитриует L'Equipe Гризманна.

Матч Франция — Ирландия состоится в четверг, 7 сентября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
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Реймс – Брест
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17.09 00:00
Ренн – Лилль
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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