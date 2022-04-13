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Коллекционную карточку Panini с изображением Месси продали на аукционе за рекордную сумму

Анна Горшкова
Корреспондент
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Коллекционную карточку Panini с изображением форварда сборной Аргентины Леонеля Месси продали на аукционе за 522 000 долларов, сообщает Ole.

По информации источника, она была приобретена в пятницу, 8 апреля, на онлайн-аукционе, специализирующемся на покупке и продаже уникальных предметов.

Также это рекордная продажа карточки Panini с изображением Месси. Имя покупателя не разглашается.

Карточка с Месси в аргентинской футболке была выпущена к чемпионату мира-2014, который проходил в Бразилии. Отмечается, что таких карточек было всего 10, и лишь две из них обнаружены к настоящему моменту.

На ЧМ-2014 сборная Аргентины, в которой играл Месси, уступила в финале сборной Германии (0:1 ДВ).

Источник: https://www.ole.com.ar/messi/522000-dolares-cromo-messi-subasta_0_Ba2TRWkgnX.html
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