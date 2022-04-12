Пайет рассказал, как отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» ради возвращения в «Марсель»

Нападающий «Марселя» Димитри Пайет вспомнил, как отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».

Футболист отклонил предложение «красных дьяволов» в 2017 году ради перехода в «Марсель».

«Я не из тех, кто сожалеет о каких-то поступках. Я сделал выбор, который был связан как с футболом, так и с семьей. Я решил вернуться в Марсель. Помимо «Манчестер Юнайтед», мной интересовались и другие крупные клубы, но я сделал выбор в пользу своей семьи», — приводит Goal слова Пайета.

Пайет играл за «Марсель» с июля 2013 года по июль 2015 года, после чего отправился в «Вест Хэм». В январе 2017 года форвард вернулся в французскую команду.

В сезоне-2021/22 35-летний француз забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 39 матчах за «Марсель».