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Сегодня, 10:46

Пайет рассказал, как отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» ради возвращения в «Марсель»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Марселя» Димитри Пайет вспомнил, как отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».

Футболист отклонил предложение «красных дьяволов» в 2017 году ради перехода в «Марсель».

«Я не из тех, кто сожалеет о каких-то поступках. Я сделал выбор, который был связан как с футболом, так и с семьей. Я решил вернуться в Марсель. Помимо «Манчестер Юнайтед», мной интересовались и другие крупные клубы, но я сделал выбор в пользу своей семьи», — приводит Goal слова Пайета.

Пайет играл за «Марсель» с июля 2013 года по июль 2015 года, после чего отправился в «Вест Хэм». В январе 2017 года форвард вернулся в французскую команду.

В сезоне-2021/22 35-летний француз забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 39 матчах за «Марсель».

Источник: https://www.goal.com/en/news/payet-snubbed-man-utd-for-marseille/bltbda297fc67d0b8a5
Димитри Пайет
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
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Почеттино обратился к болельщикам перед матчем «ПСЖ» с «Марселем»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
Результаты / календарь
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38 тур
15.04 22:00
Ренн – Монако
 - : -
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
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