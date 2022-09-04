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4 сентября, 17:58

«Клермон» на своем поле победил «Тулузу», Кофрие провел полный матч

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 сентября. «Клермон» — «Тулуза» — 1:0.
Фото Global Look Press

«Клермон» победил на своем поле «Тулузу» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Автором победного мяча стал полузащитник Максим Гоналон.

В составе «Клермона» полный матч провел защитник Максимилиано Кофрие, права на которого принадлежат «Спартаку».

Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:0
Тулуза
Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:1
Лорьян
Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:1
Страсбур
Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:1
Ланс

ФК Клермон Фут
ФК Тулуза
Максимилиано Кофрие
0
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 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
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8
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9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
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 Труа 6 2 1 3 11-14 7
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 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
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 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
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 Анже 6 0 2 4 6-17 2
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