«Клермон» на своем поле победил «Тулузу», Кофрие провел полный матч
«Клермон» победил на своем поле «Тулузу» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 2:0.
Автором победного мяча стал полузащитник Максим Гоналон.
В составе «Клермона» полный матч провел защитник Максимилиано Кофрие, права на которого принадлежат «Спартаку».
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|
3
|Ланс
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
4
|Лион
|5
|4
|1
|0
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|13
|
5
|Лорьян
|5
|3
|1
|1
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|10
|
6
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|6
|3
|1
|2
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|10
|
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|0
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|9
|
8
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|3
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|
9
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|2
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|
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|
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|6
|1
|2
|3
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|5
|
16
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|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|
17
|Брест
|6
|1
|2
|3
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|5
|
18
|Страсбур
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|
19
|Анже
|6
|0
|2
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|2
|
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|6
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|11.09
|00:00
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Аяччо – Ницца
|- : -
|11.09
|00:00
|
Анже – Монпелье
|- : -
|11.09
|00:00
|
Ланс – Труа
|- : -
|11.09
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|
Лорьян – Нант
|- : -
|11.09
|00:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|11.09
|00:00
|
Монако – Лион
|- : -
|11.09
|00:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|11.09
|00:00
|
Ренн – Осер
|- : -
|11.09
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|
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|
Тулуза – Реймс
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
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Неймар
ПСЖ
|7
|
|
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Реми Кабелла
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|1
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|1
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