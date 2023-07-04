«ПСЖ» начал активные переговоры с Гальтье о разрыве контракта
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье будет освобожден от своих обязанностей к середине недели, сообщает RMC Sport.
По данным источника, после 10 дней молчания между двумя сторонами, французский клуб начал активные переговоры с тренером о разрыве контракта. Гальтье будет освобожден от своих обязанностей к середине недели, что позволит «ПСЖ» объявить о назначении нового тренера Луиса Энрике.
Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).
Источник: RMC Sport
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11
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12
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13
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14
|Брест
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15
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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