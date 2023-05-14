Marca: «Реал» не планирует вести переговоры по Мбаппе в летнее трансферное окно

«Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ» о переходе нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Сообщается, что переход игрока в 2023 году невозможен из-за большой зарплаты игрока.

Ситуация может измениться только в 2024 году, если француз решит покинуть клуб за год до конца контракта.

В 2022 году Мбаппе мог перейти в «Реал», но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне 24-летний нападающий провел 40 матчей, в которых забил 38 голов и сделал 9 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.