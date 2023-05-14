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Сегодня, 11:44

Marca: «Реал» не планирует вести переговоры по Мбаппе в летнее трансферное окно

Виталий Косик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ» о переходе нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Сообщается, что переход игрока в 2023 году невозможен из-за большой зарплаты игрока.

Ситуация может измениться только в 2024 году, если француз решит покинуть клуб за год до конца контракта.

В 2022 году Мбаппе мог перейти в «Реал», но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне 24-летний нападающий провел 40 матчей, в которых забил 38 голов и сделал 9 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
9
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
10
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
11
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
16
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 2 : 1
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 2 : 0
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 5 : 0
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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