Голевая передача Кузяева не спасла «Гавр» от поражения от «Клермона»

«Клермон» в домашнем матче 26-го тура лиги 1 обыграл «Гавр» — 2:1.

У победителей отличился Мухаммед Чан, оформивший дубль. У хозяев единственный гол забил Адрей Айю после точной передачи российского полузащитника Далера Кузяева. Россиянин был заменен на 84-й минуте.

«Клермон» находится на 18-й строчке чемпионата Франции, набрав 20 очков в 26 матчах. «Гавр» идет на 13-й позиции с 27 очками.