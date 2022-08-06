«Монако» в гостях победил «Страсбур». Головин пропускал матч из-за дисквалификации

«Монако» в гостях победил «Страсбур» на старте нового сезона чемпионата Франции. Монегаски выиграли со счетом 2:1.

У победителей голами отметились нападающий Крепин Диатта и полузащитник Софиан Диоп.

В самой концовке встречи «Страсбур» забил второй гол, но он был отменен после просмотра ВАР.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации, который получил еще в прошлом сезоне из-за перебора желтых карточек.