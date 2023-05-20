Клеман объяснил, почему «Монако» проиграл «Лиону»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Лиона» (1:3) в матче 36-го тура чемпионата Франции.

«Мы должны сфокусироваться на себе и не смотреть на то, что происходит вокруг нас. Сегодня нам удалось хорошо начать матч, мы заработали пенальти и уже на второй минуте игры повели в счете. Однако на этом все не закончилось, так как у нас были опасные моменты. Структура была выстроена хорошо, траектории передач тоже были на высоте, были и опасные моменты. Затем мы пропустили гол, который надломил команду в психологическом плане, что привело к тому, что на второй тайм вышла уже совсем другая команда. Такого не должно быть», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

«Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1, а «Лион» идет на седьмой строчке в турнирной таблице (59 очков).