Дисаси: «Матчи такого рода, конечно, не могут не разочаровывать»

Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал поражение от «Лиона» (1:3) в матче 36-го тура чемпионата Франции.

«Мы идеально начали эту встречу, открыв счет уже на второй минуте. В первом тайме создали множество опасных моментов, которые нужно было реализовывать. Во второй половине игры «Лион» стал действовать не только активнее, но и эффективнее. Мы понимаем, что это непростой период как для нас, так и для болельщиков.

«Монако» ставит перед собой высокие цели, и матчи такого рода, конечно, не могут не разочаровывать. У нас впереди еще два матча, один из которых с прямым конкурентом. Чтобы сохранить за собой четвертую строчку, нужно добиться результата в игре с «Ренном». Мы сделаем все, чтобы вернуться на победную тропу», — цитирует пресс-служба клуба Дисаси.

«Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1, а «Лион» идет на седьмой строчке в турнирной таблице (59 очков).