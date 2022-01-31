«Монако» победил «Ланс» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции. Головин сыграл впервые с декабря

«Монако» победил «Ланс» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции: Головин вышел на замену

31 января «Монако» одержал победу над «Лансом» (4:2) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

В составе монегасков дубль на свой счет записал Виссам Бен-Йеддер, еще по разу отличились Жан Лукас и Софьян Диоп. За «Ланс» голы забили Весли Саид и Арно Калимуэндо.

На 65-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. 25-летний футболист не отметился результативными действиями. Хавбек сыграл впервые с 19 декабря. Ранее он пропустил пять предыдущих матчей команды из-за дискомфорта в мышце ноги.

Благодаря этой победе «Монако» вышел в 1/4 финала Кубка Франции. Следующий матч команда Филиппа Клемана сыграет 5 февраля в лиге 1 против «Лиона».