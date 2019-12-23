Кильян Мбаппе: «Сразу сказал Неймару, что не собираюсь его подсиживать»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе заявил, что не соперничает с Неймаром за лидерство в команде. Оба футболиста пришли в парижский клуб летом 2017 года. За Неймара «ПСЖ» заплатил рекордные 222 миллиона евро, а Мбаппе взял в аренду у «Монако» с последующим выкупом за 180 миллионов.

— Когда я приехал в Париж, не было никаких вопросов: Неймар был суперзвездой, которому я должен был помочь. У него была травма, не очень удачный чемпионат мира, на котором мне удалось выиграть.

И затем начались истории о том, что мы якобы соперничаем, о том, что я якобы хочу занять его места. Мне было неприятно слышать это.

Но первое, что я сказал Неймару, когда мы встретились: «Может, тебе не удалось удачно провести чемпионат мира, в отличие от сборной Франции. Но не беспокойся, я не буду тебя подсиживать. Ты можешь не беспокоиться за свое место.