Кильян Мбаппе: «Мне нужно совершенствоваться, я должен помнить это каждый день»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе считает, что ему еще далеко до того, чтобы стать идеальным игроком.

— Думаю, мне нужно совершенствоваться, и я должен помнить это каждый день, — цитирует GFFN Мбаппе. — Я неидеален. Есть матчи, в которых я играл недостаточно хорошо, но я продолжаю прогрессировать. Одному невозможно побеждать, это самое важное в командном виде спорта. Это сложно еще и потому, что я нападающий, а нападающих учат быть эгоистичными и находиться в собственном пузыре.