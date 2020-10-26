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Кильян Мбаппе: «Мне нужно совершенствоваться, я должен помнить это каждый день»

20:09

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе считает, что ему еще далеко до того, чтобы стать идеальным игроком.

— Думаю, мне нужно совершенствоваться, и я должен помнить это каждый день, — цитирует GFFN Мбаппе. — Я неидеален. Есть матчи, в которых я играл недостаточно хорошо, но я продолжаю прогрессировать. Одному невозможно побеждать, это самое важное в командном виде спорта. Это сложно еще и потому, что я нападающий, а нападающих учат быть эгоистичными и находиться в собственном пузыре.

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