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Сегодня, 11:14

Керер заявил, что не собирается уходить из «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Тило Керер заявил, что не собирается уходить из клуба.

«Сейчас я сфокусирован только на игре за «ПСЖ» и том, чтобы находиться в лучшей форме. Отлично себя чувствую. Моя главная цель — добиваться успеха, поэтому я стараюсь создать лучшие условия для этого. Я не обращался к руководству «ПСЖ», слухи о том, что я могу уйти из команды этим летом, — неправда», — приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Керера.

Керер выступает за «ПСЖ» с августа 2018 года. В прошлом сезоне 25-летний немец забил 2 гола в 33 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Севилья». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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