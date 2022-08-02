Керер заявил, что не собирается уходить из «ПСЖ»
Защитник «ПСЖ» Тило Керер заявил, что не собирается уходить из клуба.
«Сейчас я сфокусирован только на игре за «ПСЖ» и том, чтобы находиться в лучшей форме. Отлично себя чувствую. Моя главная цель — добиваться успеха, поэтому я стараюсь создать лучшие условия для этого. Я не обращался к руководству «ПСЖ», слухи о том, что я могу уйти из команды этим летом, — неправда», — приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Керера.
Керер выступает за «ПСЖ» с августа 2018 года. В прошлом сезоне 25-летний немец забил 2 гола в 33 матчах за парижан.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Севилья». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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