Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:37

Агент Головина: «Монако» — это не предел»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил физическую форму россиянина перед стартом нового сезона.

— Саша находится в хорошей форме, что подтвердили товарищеские игры.

— Как считаете, этот сезон ключевой в контексте дальнейшей европейской карьеры для Александра Головина?

— Для Саши каждый сезон ключевой, поэтому предстоящий сезон такой же важный, как и все предыдущие.

— Вам не кажется, что 26 лет — это тот возраст для игрока, когда, ярко проявив себя, можно достичь принципиально нового уровня и перейти в европейский топ-клуб?

— Александр уже играет в топ-клубе, это раз. Во-вторых, Александр уже зарекомендовал себя на европейском уровне. Он достаточно сильный футболист, а как будет дальше, мы все это увидим.

— Но «Монако» же не предел потенциала Головина, согласитесь?

— Спорно. «Монако» — это не предел, но достойный сильный европейский клуб, поэтому мы все сами увидим, не нужно загадывать, — цитирует агента Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-perekhod-v-top-klub-sasha-uzhe-igraet-v-top-klube-i-zarekomendoval-sebya-na-evropeysk-1325430/
Александр Головин
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Юрий Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Керер заявил, что не собирается уходить из «ПСЖ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
3
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
14
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
18
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аяччо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 - : -
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 - : -
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости