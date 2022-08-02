Агент Головина: «Монако» — это не предел»
Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил физическую форму россиянина перед стартом нового сезона.
— Саша находится в хорошей форме, что подтвердили товарищеские игры.
— Как считаете, этот сезон ключевой в контексте дальнейшей европейской карьеры для Александра Головина?
— Для Саши каждый сезон ключевой, поэтому предстоящий сезон такой же важный, как и все предыдущие.
— Вам не кажется, что 26 лет — это тот возраст для игрока, когда, ярко проявив себя, можно достичь принципиально нового уровня и перейти в европейский топ-клуб?
— Александр уже играет в топ-клубе, это раз. Во-вторых, Александр уже зарекомендовал себя на европейском уровне. Он достаточно сильный футболист, а как будет дальше, мы все это увидим.
— Но «Монако» же не предел потенциала Головина, согласитесь?
— Спорно. «Монако» — это не предел, но достойный сильный европейский клуб, поэтому мы все сами увидим, не нужно загадывать, — цитирует агента Metaratings.ru.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
|0
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|0-0
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5
|Ницца
|0
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|0-0
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6
|Страсбур
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0
|0
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|0-0
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8
|Лион
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|0
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|0-0
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9
|Нант
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|0
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|0-0
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10
|Лилль
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|0
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|0-0
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11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Аяччо
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|0
|0-0
|0
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20
|Осер
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|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
|- : -