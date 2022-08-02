Агент Головина: «Монако» — это не предел»

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил физическую форму россиянина перед стартом нового сезона.

— Саша находится в хорошей форме, что подтвердили товарищеские игры.

— Как считаете, этот сезон ключевой в контексте дальнейшей европейской карьеры для Александра Головина?

— Для Саши каждый сезон ключевой, поэтому предстоящий сезон такой же важный, как и все предыдущие.

— Вам не кажется, что 26 лет — это тот возраст для игрока, когда, ярко проявив себя, можно достичь принципиально нового уровня и перейти в европейский топ-клуб?

— Александр уже играет в топ-клубе, это раз. Во-вторых, Александр уже зарекомендовал себя на европейском уровне. Он достаточно сильный футболист, а как будет дальше, мы все это увидим.

— Но «Монако» же не предел потенциала Головина, согласитесь?

— Спорно. «Монако» — это не предел, но достойный сильный европейский клуб, поэтому мы все сами увидим, не нужно загадывать, — цитирует агента Metaratings.ru.