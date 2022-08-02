«Марсель» согласовал контракт с Алексисом Санчесом

Нападающий Алексис Санчес перейдет в «Марсель», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 33-летний чилиец уже согласовал контракт с французским клубом.

Вчера, 1 августа сообщалось, что «Интер» договорился о расторжении контракта с футболистом.

В минувшем сезоне Санчес провел 39 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.