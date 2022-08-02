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Сегодня, 10:13

«Марсель» согласовал контракт с Алексисом Санчесом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий Алексис Санчес перейдет в «Марсель», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 33-летний чилиец уже согласовал контракт с французским клубом.

Вчера, 1 августа сообщалось, что «Интер» договорился о расторжении контракта с футболистом.

В минувшем сезоне Санчес провел 39 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11860/12663717/alexis-sanchez-former-man-utd-and-arsenal-forward-terminates-inter-milan-contract-to-become-free-agent
Алексис Санчес
Футбол
ФК Марсель
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