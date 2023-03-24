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Кавазашвили: «Головину не нужно искать приключения на свою задницу, лучше остаться в «Монако»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головину не надо никуда дрыгаться и искать новые приключения на свою задницу. Он хороший футболист, привык к французскому чемпионату и стилю «Монако». Давайте будем честны, он с трудом заиграл там. То были травмы, адаптация, языковой барьер.
Теперь он основной игрок, мотор, его уважают в клубе и чемпионате. Где гарантии, что он заиграет также хорошо в немецкой Бундеслиге или АПЛ? Ехать ради повышения зарплаты и сидеть на скамейке бессмысленно. Чтобы стать легендой «Монако» — надо оставаться и продолжать выступать во Франции», — сказал Кавазашвили Legalbet.

Ранее агент Головина подтвердил информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к Головину. 26-летний полузащитник присоединился к «Монако» летом 2018 года. В текущем сезоне россиянин провел 37 игр за французский клуб во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/15067081/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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Марсель – Монпелье
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1.04 18:00
Осер – Труа
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Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
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2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
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2.04 16:00
Нант – Реймс
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Монако – Страсбур
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Жонатан Давид

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Виссам Бен-Йеддер

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Монако

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