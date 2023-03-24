Ван Гал: «Роналду более командный игрок, чем Месси. Лео может быть лучшим футболистом, но надо играть в команде»

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси и Криштиану — лучшие игроки этой эпохи. Сделать выбор между ними нелегко. У Роналду больше титулов, чем у Месси. У Лионеля больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок. Так что здесь нужно выбирать. И я, скорее, за команду, чем за отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть в команде», — приводит слова ван Гала Onda Cero.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Он был признан игроком турнира.

Роналду покинул ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала турнира, где его команда уступила сборной Марокко (0:1).