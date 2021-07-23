Каваминга против перехода в «МЮ»

Полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». Футболист намерен продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Manchester Evening News.

«МЮ» уже провел переговоры с агентами французского игрока. Однако разговор оказался неудачным, так как хавбек хочет рассмотреть предложения испанских клубов. Сообщалось, что 18-летним футболистом интересуется мадридский «Реал».

Каваминга — воспитанник «Ренна». Срок действующего контракта игрока с клубом истекает в июне 2022 года.