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Каваминга против перехода в «МЮ»

17:59
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Полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». Футболист намерен продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Manchester Evening News.

«МЮ» уже провел переговоры с агентами французского игрока. Однако разговор оказался неудачным, так как хавбек хочет рассмотреть предложения испанских клубов. Сообщалось, что 18-летним футболистом интересуется мадридский «Реал».

Каваминга — воспитанник «Ренна». Срок действующего контракта игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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