Кимпембе задумался об уходе из «ПСЖ» после трансфера Рамоса

Защитник сборной Франции и «ПСЖ» Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в АПЛ, информирует L'Equipe.

Футболист задумался об уходе после прихода в команду опытного испанца Серхио Рамоса. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Челси», однако конкретного предложения по трансферу 25-летнего игрока они пока не поступало.

Кимпембе намерен обсудить с руководством свои перспективы, после чего примет окончательное решение.

Преснель является воспитанником академии парижского гранда. В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник сыграл 28 матчей, в которых получил шесть желтых карточек и один раз был удален.