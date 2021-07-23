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Кимпембе задумался об уходе из «ПСЖ» после трансфера Рамоса

17:19
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Защитник сборной Франции и «ПСЖ» Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в АПЛ, информирует L'Equipe.

Футболист задумался об уходе после прихода в команду опытного испанца Серхио Рамоса. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Челси», однако конкретного предложения по трансферу 25-летнего игрока они пока не поступало.

Кимпембе намерен обсудить с руководством свои перспективы, после чего примет окончательное решение.

Преснель является воспитанником академии парижского гранда. В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник сыграл 28 матчей, в которых получил шесть желтых карточек и один раз был удален.

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Иван Шитик все материалы автора

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