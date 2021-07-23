Кимпембе задумался об уходе из «ПСЖ» после трансфера Рамоса
17:19
Защитник сборной Франции и «ПСЖ» Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в АПЛ, информирует L'Equipe.
Футболист задумался об уходе после прихода в команду опытного испанца Серхио Рамоса. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Челси», однако конкретного предложения по трансферу 25-летнего игрока они пока не поступало.
Кимпембе намерен обсудить с руководством свои перспективы, после чего примет окончательное решение.
Преснель является воспитанником академии парижского гранда. В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник сыграл 28 матчей, в которых получил шесть желтых карточек и один раз был удален.
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