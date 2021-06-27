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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Ренна» Камавинга

15:36
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«МЮ» заинтересовался полузащитником «Ренна» Эдуардо Каваминга, сообщает RMC Sport.

По данным источника, английский клуб сделал официальное предложение французскому клубу по 18-летнему полузащитнику. Сам футболист хотел бы остаться во Франции и выступать в «ПСЖ».

Срок действующего контракта Камавинга с «Ренном» истекает в июне 2022 года.

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