«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Ренна» Камавинга

«МЮ» заинтересовался полузащитником «Ренна» Эдуардо Каваминга, сообщает RMC Sport.

По данным источника, английский клуб сделал официальное предложение французскому клубу по 18-летнему полузащитнику. Сам футболист хотел бы остаться во Франции и выступать в «ПСЖ».

Срок действующего контракта Камавинга с «Ренном» истекает в июне 2022 года.