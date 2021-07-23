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Почеттино продлил контракт с «ПСЖ» до 2023 года

20:15
Маурисио Почеттино. Фото ФК "ПСЖ"
Маурисио Почеттино. Фото ФК &quot;ПСЖ&quot;
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино продлил контракт, сообщает 23 июля официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

49-летний аргентинец возглавил парижан в 2021 году. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

Также Почеттино выступал за «ПСЖ» в качестве игрока с 2001 по 2003 год.

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Евгений Петров все материалы автора

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