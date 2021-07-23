Почеттино продлил контракт с «ПСЖ» до 2023 года
20:15
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино продлил контракт, сообщает 23 июля официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
? #Pochettino2023 ? pic.twitter.com/OPMnmI1nkt— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2021
49-летний аргентинец возглавил парижан в 2021 году. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Франции.
Также Почеттино выступал за «ПСЖ» в качестве игрока с 2001 по 2003 год.
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