Почеттино продлил контракт с «ПСЖ» до 2023 года

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино продлил контракт, сообщает 23 июля официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

49-летний аргентинец возглавил парижан в 2021 году. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

Также Почеттино выступал за «ПСЖ» в качестве игрока с 2001 по 2003 год.