Кассано: «Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано не верит в успех Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

«Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой. О нем плохо отзываются. Нехорошие вокруг слухи. Говорят, он прекрасный человек, но как тренер... У них нет ни минуты занятий по тактике, команда постоянно об этом просит. Он спрашивает у игроков совета насчет плана на матч, мне даже не верится», — сказал Кассано Bobo TV.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 24 очка в 9 матчах. Контракт аргентинца с парижанами рассчитан до лета 2023 года.