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Кассано: «Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой»

09:08
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Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано не верит в успех Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

«Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой. О нем плохо отзываются. Нехорошие вокруг слухи. Говорят, он прекрасный человек, но как тренер... У них нет ни минуты занятий по тактике, команда постоянно об этом просит. Он спрашивает у игроков совета насчет плана на матч, мне даже не верится», — сказал Кассано Bobo TV.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 24 очка в 9 матчах. Контракт аргентинца с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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