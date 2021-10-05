Кассано: «Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой»
09:08
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано не верит в успех Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».
«Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой. О нем плохо отзываются. Нехорошие вокруг слухи. Говорят, он прекрасный человек, но как тренер... У них нет ни минуты занятий по тактике, команда постоянно об этом просит. Он спрашивает у игроков совета насчет плана на матч, мне даже не верится», — сказал Кассано Bobo TV.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 24 очка в 9 матчах. Контракт аргентинца с парижанами рассчитан до лета 2023 года.
Читайте также
«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова
Учился на русском, защитил кандидатскую в Питере. Кто пытается поменять власть в мировой гимнастике?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю