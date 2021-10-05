Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о выступлении за национальную команду. На чемпионате Европы-2020 футболист подвергся критике со стороны футбольной общественности.

«Я никогда не брал ни одного евро за игру в составе национальной команды и всегда буду выступать за нее бесплатно, — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на L'Equipe. — Однако я никогда не хотел создавать проблемы. В один момент я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. То же самое начали ощущать и другие люди. Они говорили, что мое эго стало причиной поражения сборной Франции, что я хотел слишком многого, а без меня команда могла бы победить.

Сборная Франции — это самое главное, и если команда будет счастливее без меня, то я готов уйти. Я встречался с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, и мы все это обсуждали. Я ему сказал, что мне не нравится то, что люди называли меня обезьяной за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом я не отрицаю, что я виноват в незабитом пенальти".

В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел 9 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.