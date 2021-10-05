Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в парижский клуб.

«Никогда не думал, что Месси перейдет в «ПСЖ». Он один из тех футболистов, которых я помещаю в категорию «невозможно, чтобы я играл с ним в одной команде». Не верил, что он когда-нибудь покинет «Барселону».

Месси со всеми общается в команде, пытается интегрироваться по-своему, даже если немного стесняется. Но на поле он не стесняется.

Удивительно думать, что единственная клубная футболка, которую Месси носил, кроме «Барселоны», — это футболка «ПСЖ», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

34-летний футболист перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года. В этом сезоне чемпионата Франции Месси участвовал в 3 матчах, не отметившись результативными действиями.