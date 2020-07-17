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«Капитанская повязка? Приятно. Рад, что получилось забить». Александр Головин — о первом матче в межсезонье

21:53
Александр Головин. Фото instagram.com
Александр Головин. Фото instagram.com
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В пятницу «Монако» в Бельгии обыграл «Серкль Брюгге» (2:0), а полузащитник Александр Головин забил красивый гол в «девятку» и вошел в историю как первый русский капитан команды из княжества.

— Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч, — скромничал после игры Головин в интервью «СЭ». — Конечно, два наших гола в начале матча предопредели ход игры. Рад, что получилось забить самому. Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно. (Александр Бобров)

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