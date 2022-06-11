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Сегодня, 15:47

Канте и Люка Эрнандес покинули расположение сборной Франции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник Люка Эрнандес («Бавария») и полузащитник Н'Голо Канте («Челси») покинули расположение сборной Франции, сообщает пресс-служба национальной команды.

31-летний Канте уехал из-за повреждения колена, а 26-летний Эрнандес отправился к своей жене, которая находится в больнице: у пары в ближайшее время должен родиться второй ребенок.

Оба футболиста пропустят матч 4-го тура Лиги наций между Францией и Хорватией, который пройдет 13 июня на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (начало — в 21.45).

После трех туров Лиги наций сборная Франции занимает четвертое место с 2 очками. Команда проиграла Дании (1:2) и сыграла вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1).

Источник: https://www.fff.fr/article/7621-lucas-hernandez-et-n-golo-kante-quittent-le-rassemblement.html
Люка Эрнандес
Н`Голо Канте
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 Монако 38 20 9 9 65-40 69
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 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
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 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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Анже – Монпелье
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Брест – Бордо
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21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
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21.05 22:00
Ланс – Монако
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21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
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Реймс – Ницца
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Виссам Бен-Йеддер

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Лион

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П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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ПСЖ

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