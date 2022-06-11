Канте и Люка Эрнандес покинули расположение сборной Франции

Защитник Люка Эрнандес («Бавария») и полузащитник Н'Голо Канте («Челси») покинули расположение сборной Франции, сообщает пресс-служба национальной команды.

31-летний Канте уехал из-за повреждения колена, а 26-летний Эрнандес отправился к своей жене, которая находится в больнице: у пары в ближайшее время должен родиться второй ребенок.

Оба футболиста пропустят матч 4-го тура Лиги наций между Францией и Хорватией, который пройдет 13 июня на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (начало — в 21.45).

После трех туров Лиги наций сборная Франции занимает четвертое место с 2 очками. Команда проиграла Дании (1:2) и сыграла вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1).