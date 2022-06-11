Паулу Фонсека согласился возглавить «Лилль»

«Лилль» успешно провел переговоры с экс-тренером «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсекой, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, стороны согласовали контракт на два года. В ближайшее время португалец официально возглавит французский клуб.

Напомним, Фонсека уже около года находится без работы. Последним его клубом была «Рома», до этого он в течение трех лет тренировал «Шахтер».

Чемпионы Франции сезона-2020/21 ищут замену Жослену Гурвеннеку, под руководством которого команда финишировала на 10-й строчке в лиге 1.