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Сегодня, 13:51

Канчельскис: «Думаю, Головин сумеет заиграть в АПЛ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем хавбека «Монако» Александра Головина.

«Думаю, да, Головин сумеет заиграть в АПЛ, но предложений пока оттуда нет. У него есть все, чтобы там преуспеть. Но давайте будем говорить уже по факту, когда будет предложение. Саша — талантливый парень, он здорово показывает себя во Франции», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 26 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 6 забитыми голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-golovin-sumeet-zaigrat-v-apl/
Александр Головин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Монако
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 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
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 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
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 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
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 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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