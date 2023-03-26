Канчельскис: «Думаю, Головин сумеет заиграть в АПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем хавбека «Монако» Александра Головина.

«Думаю, да, Головин сумеет заиграть в АПЛ, но предложений пока оттуда нет. У него есть все, чтобы там преуспеть. Но давайте будем говорить уже по факту, когда будет предложение. Саша — талантливый парень, он здорово показывает себя во Франции», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 26 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 6 забитыми голами и 6 результативными передачами.