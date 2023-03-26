Барбоза: «Головин способен заиграть в любом топ-чемпионате, но ему лучше оставаться в «Монако»

Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что хавбек «Монако» Александр Головин способен заиграть в любом топ-чемпионате.

«Головин — талантливый футболист, думаю, что он способен заиграть в любом топ-чемпионате. АПЛ? Конечно, почему нет. Но мне кажется, что ему лучше оставаться в «Монако», так как команда постоянно участвует в еврокубках, для него это плюс. Конечно, уровень футбола в Германии или Англии намного выше, чем во Франции. Было бы интересно посмотреть на него там. Но сейчас главное, что он играет и является лидером своего клуба», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 26 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 6 забитыми голами и 6 результативными передачами.