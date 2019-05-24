"Кан" покинул лигу 1, проиграв "Бордо" в последнем туре

В матче 38-го тура чемпионата Франции "Дижон" обыграл на своем поле "Тулузу" со счетом 2:1 и смог избежать прямого вылета из лиги 1. Он поднялся в зону стыковых матчей, а напрямую в лигу 2 вылетит "Кан", который дома уступил "Бордо" (0:1) и пропустил на 18-е место "Дижон".

Ранее в лигу 2 отправился "Генгам".

Чемпионат Франции

Лига 1

38-й тур

"Кан" – "Бордо" – 0:1 (0:1)

Гол: Санкаре, 19.

"Кан": Самба, Имору (Армугом, 76), Джикю, Гильбер, Гради, Фажр, Деминге, Кривелли, Нинга, Чокунте (Бовю, 65), Муссаки (Кауи, 53).

"Бордо": Пуссен, Сабали, Йованович, Паблу (Левчук, 45), Кунде, Паленсия, Плашил, Санкаре (Калу, 67), Отавиу, Бриан, Камано (Башич, 80).

Предупреждения: Отавиу, 77. Нинга, 79.

Судья: Тюрпен (Франция).

24 мая. Кан. Стадион Michel d'Ornano.