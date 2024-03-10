Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

10 марта, 14:42

Камавинга рассказал, что сделает в случае победы Франции на чемпионате Европы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Франции и «Реала» Эдуарду Камавинга рассказал, что думает о скором чемпионате Европы, который пройдет летом в Германии. Он также поделился мнением о возможном участии в Олимпиаде в Париже.

«Цель всех французов заключается в том, чтобы выиграть Евро, мы хотим этого! Олимпийские игры? Это тоже цель, но давайте поговорим об этом после чемпионата Европы. Если мы победим на Евро, то я покрашу свои волосы в сине-бело-красный цвет», — цитирует Камавинга Telefoot.

По результатам жеребьевки Франция оказалась в одной группе со сборными Австрии и Нидерландов. Четвертый соперник пока не определен.

Камавинга дебютировал в сборной Франции осенью 2020 года. За это время он принял участие в 13 матчах, в которых отметился одним голом.

Олимпиада
Сборная Франции по футболу
Эдуардо Камавинга
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 36 команд
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» — «Реймс»: смотреть трансляцию матча лиги Франции онлайн

«Страсбур» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги Франции онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 16 8 1 56-21 56
2
 Брест 25 13 7 5 35-19 46
3
 Монако 25 13 6 6 45-34 45
4
 Лилль 25 11 9 5 36-22 42
5
 Ланс 25 12 6 7 34-24 42
6
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
7
 Марсель 25 10 9 6 40-26 39
8
 Ренн 25 9 9 7 38-31 36
9
 Реймс 25 10 5 10 32-34 35
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Гавр 25 6 9 10 25-31 27
14
 Страсбур 25 6 8 11 25-38 26
15
 Лорьян 25 6 7 12 33-47 25
16
 Нант 25 7 4 14 23-38 25
17
 Метц 25 6 5 14 22-37 23
18
 Клермон Фут 25 3 8 14 17-42 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.03 23:00
Тулуза – Лион
 2 : 3
16.03 19:00
Нант – Страсбур
 - : -
16.03 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
17.03 15:00
Брест – Лилль
 - : -
17.03 17:00
Клермон Фут – Гавр
 - : -
17.03 17:00
Монако – Лорьян
 - : -
17.03 17:00
Реймс – Метц
 - : -
17.03 19:05
Ренн – Марсель
 - : -
17.03 22:45
Монпелье – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 17 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости