Камавинга рассказал, что сделает в случае победы Франции на чемпионате Европы

Полузащитник сборной Франции и «Реала» Эдуарду Камавинга рассказал, что думает о скором чемпионате Европы, который пройдет летом в Германии. Он также поделился мнением о возможном участии в Олимпиаде в Париже.

«Цель всех французов заключается в том, чтобы выиграть Евро, мы хотим этого! Олимпийские игры? Это тоже цель, но давайте поговорим об этом после чемпионата Европы. Если мы победим на Евро, то я покрашу свои волосы в сине-бело-красный цвет», — цитирует Камавинга Telefoot.

По результатам жеребьевки Франция оказалась в одной группе со сборными Австрии и Нидерландов. Четвертый соперник пока не определен.

Камавинга дебютировал в сборной Франции осенью 2020 года. За это время он принял участие в 13 матчах, в которых отметился одним голом.