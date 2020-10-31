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Камавинга и Ругани не сыграют с «Челси» и «ПСЖ»

03:51
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Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан объявил о травмах защитника Даниэле Ругани и полузащитника Эдуардо Камавинга. Игроки выбыли на несколько недель.

Ожидается, что итальянец пропустит матчи с «Брестом», «Челси» и «ПСЖ», а француз будет отсутствовать до международного перерыва.

В этом сезоне 26-летний Ругани сыграл в 2 матчах во всех турнирах, а 17-летний Камавинга в 9 встречах забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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