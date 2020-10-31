Камавинга и Ругани не сыграют с «Челси» и «ПСЖ»
Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан объявил о травмах защитника Даниэле Ругани и полузащитника Эдуардо Камавинга. Игроки выбыли на несколько недель.
Ожидается, что итальянец пропустит матчи с «Брестом», «Челси» и «ПСЖ», а француз будет отсутствовать до международного перерыва.
В этом сезоне 26-летний Ругани сыграл в 2 матчах во всех турнирах, а 17-летний Камавинга в 9 встречах забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.