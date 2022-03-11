Источник: Месси может объявить о желании покинуть «ПСЖ» по окончании сезона

Месси может объявить о желании покинуть «ПСЖ» по окончании сезона

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может запросить трансфер летом, поскольку «не чувствует себя счастливым в Париже», утверждает TMW.

Положение звезд «ПСЖ» в клубе подверглось сомнению после недавнего вылета команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала.

Месси не отметился голами в матчах с мадридским «Реалом». Последний раз игрок не смог забить в матче этой стадии плей-офф в феврале 2007 года.

Обладатель семи «Золотых мячей» может потребовать отпустить его в другой клуб уже этим летом, несмотря на действующий до 2023 года контракт. Источник также утверждает, что один из возможных сценариев — возвращение Месси в «Барселону».