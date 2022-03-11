«ПСЖ» хочет, чтобы со следующего сезона с командой работала связка Зидан — Венгер

Руководство «ПСЖ» хочет видеть на посту спортивного директора клуба Арсена Венгера. Опытный специалист является приоритетным вариантом для парижан, сообщает RMC Sport.

Также в клубе рассчитывают, что в связке с Венгером на посту главного тренера будет работать Зинедин Зидан. С ним уже достигнут принципиальная договоренность о том, что летом он сменит Маурисио Почеттино. С Венгером диалог продолжается.

В любом случае, в Париже будет новый спортивный директор. Клуб не намерен продолжать сотрудничество с бразильцем Леонардо.

Также «ПСЖ» готов пригласить в клуб спортивного директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.