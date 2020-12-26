Икарди не собирается уходить из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не собирается зимой менять команду, несмотря на сложный период в карьере. 27-летний аргентинец в этом сезоне сыграл всего в 5 матчах, пропустив начало чемпионата из-за коронавируса.

Тем не менее, окружение Икарди сообщило TyC Sports, что нападающий не собирался уходить из «ПСЖ». Он хочет поработать со своим соотечественником Маурисио Покеттино, который заменит Томас Тухель на посту главного тренера.