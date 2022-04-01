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Сегодня, 01:16

Косьельни пока не принял решения о завершении карьеры

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Франции Лоран Косьельни пока не принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает RMC.

В начале января игрок был отстранен от работы с первой командой «Бордо». Позже ему была предложения роль посла клуба по развитию международного партнерства.

На прошлой неделе появилась информация, что агент защитника объявил о завершении игроцкой карьеры футболистом.

36-летний Косьельни ранее выступал также за «Генгам», «Тур» и «Лорьян», а с 2010 по 2019 год играл за лондонский «Арсенал». В составе сборной Франции он провел 51 матч, стал вице-чемпионом Европы 2016 года.

Лоран Косьельни
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ПСЖ

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