Косьельни пока не принял решения о завершении карьеры

Экс-защитник сборной Франции Лоран Косьельни пока не принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает RMC.

В начале января игрок был отстранен от работы с первой командой «Бордо». Позже ему была предложения роль посла клуба по развитию международного партнерства.

На прошлой неделе появилась информация, что агент защитника объявил о завершении игроцкой карьеры футболистом.

36-летний Косьельни ранее выступал также за «Генгам», «Тур» и «Лорьян», а с 2010 по 2019 год играл за лондонский «Арсенал». В составе сборной Франции он провел 51 матч, стал вице-чемпионом Европы 2016 года.