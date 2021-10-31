Ибрагимович: «Нынешний «ПСЖ» — это не команда»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказал мнение, что нынешний «ПСЖ» еще не стал командой.
«Наш «ПСЖ» был командой. Сейчас это не команда. Возможно, в будущем станет. Я верю в «ПСЖ», но они не самые лучшие», — приводит слова Ибрагимовича TF1.
Напомним, Ибрагимович выступал за парижский клуб с 2012 по 2016 год. Вместе с командой 40-летний шведский форвард четыре раза выиграл чемпионат Франции, два раза -Кубок страны, три раза — Суперкубок и три раза Кубок французской лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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