«ПСЖ» теряет оптимизм по поводу восстановления Рамоса от травмы
«ПСЖ» теряет оптимизм в отношении восстановления защитника команды Серхио Рамоса от травмы, сообщает Get French Football News.
По информации источника, медицинское заключение относительно повреждения 35-летнего испанца меняется каждую неделю.
Отмечается, что в парижском клубе не обладают точной информацией относительно сроков возвращения защитника в строй.
Рамос перешел в «ПСЖ» 8 июля 2021 года. После трансфера у защитника были выявлены проблемы с коленом и икроножной мышцей. В нынешнем сезоне испанец не провел ни одной игры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/psg-less-optimistic-about-sergio-ramos-return-from-injury/
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